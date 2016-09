Die schwedischen Melodic Death Metaller von DARK TRANQUILLITY werden ihr mittlerweile elftes Studio-Album, "Atoma", am 04. November 2016 via Century Media Records in den Fachhandel bringen.



Hier die "Atoma"-Trackliste:



01. Encircled

02. Atoma

03. Forward Momentum

04. Neutrality

05. Force Of Hand

06. Faithless By Default

07. The Pitiless

08. Our Proof Of Life

09. Clearing Skies

10. When The World Screams

11. Merciless Fate

12. Caves And Embers



Die CD wird auch als limitierte Doppel-CD als Mediabook veröffentlicht, zsätzlich mit einer Bonusscheibe, die die Songs "The Absolute" und "Time Out Of Place" umfasst, die von Anders Lagerfors in den "Nacksving Studios" aufgenommen und gemixt wurden und sowohl "dunkler, nachdenklicher aber auch experimenteller" ausgefallen sein sollen.

Diese Songs werden allerdings nur auf der o.g. "Deluxe Edition" von "Atoma" auftauchen und nicht digital erhältlich gemacht, dafür ist aber eine 7''-Vinyl-Single für Anfang 2017 geplant.

Die Vinylversion wird als Gatefold-LP mit CD wohlfeil gemacht und zudem in diversen Farben.



"Atoma" wurde bei "Rogue Music" im schwedischen Göteborg aufgenommen, dem Studio von DARK TRANQUILLITY-Tastenmann Martin Brändström. Der Mix stammt von David Castillo [u.a. KATATONIA, OPETH, CANDLEMASS], das bereits vorab veröffentlichte Artwork stammt wieder einmal vol Gitarrist Niklas Sundin.