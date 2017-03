Die schwedischen Melodic Death Metaller von DARK TRANQUILLITY werden am 24. März 2017 eine 7''-Vinyl-Single [in diversen, limitierten Farben] mit zwei Songs, namentlich "The Absolute" und "Time Out Of Place", auf den Markt bringen.

Bislang waren beide Tracks nur als Bonustracks auf der limitierten CD-Version ihres aktuellen Albums, "Atoma", erhältlich.



Hier gibt es ein Medley aus beiden Songs:







DARK TRANQUILLITY werden nach der Tour zusammen mit AMON AMARTH und OMNIUM GATHERUM erneut als Headliner auf Europatour gehen, dabei werden sie von NAILED TO OBSCURITY und bei einigen Dates auch von OMNIUM GATHERUM oder WOLFHEART unterstützt.