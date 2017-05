Die deutschen Death Metaller von DAWN OF DISEASE aus Osnabrück werden ihr viertes Studio-Album, "Ascension Gate", am 11. August 2017 via Napalm Records in den Handel bringen.



"Ascension Gate"-Trackliste:



01. Passage

02. Perimortal

03. Leprous Thoughts

04. Beneath The Waters

05. Ascension Gate

06. Akephalos

07. Fleshless Journey

08. The Growing Emptiness

09. Lucid

10. Mundus Inversus





DAWN OF DISEASE ist:



Tomasz Wisniewski - Vocals

Lukas Kerk - Guitar

Oliver Kirchner - Guitar

Christian Wösten - Bass

Mathias Blässe - Drums