Das DE MORTEM ET DIABOLUM hat OBSCURE SPHINX bestätigt. Die Polen, die heute (12.09.2016) ihr neues, drittes Album „epitaphs" veröffentlichen, sind damit die letzte Band für die 2016er-Auflage des Festivals.



Weitere Informationen zu Tagesaufteilungen, Tagestickets und der kompletten Running Order sollen zeitnah folgen.



Hier das komplette Billing im Überblick:



ARCHGOAT

BÖLZER

VALKYRJA

DEAD CONGREGATION

WINTERFYLLETH

ONE TAIL, ONE HEAD

BATUSHKA

OBSCURE SPHINX

OUTRE

ALBEZ DUZ

THORYBOS

CULT OF ERINYES

DARVAZA

WITCH RITUAL