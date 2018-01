"Serum" heißt das neue Werk der vierköpfigen Band DEAD ALONE aus dem bayerischen Oberland und wird am 23. Feburar 2018 via Reaper Entertainment veröffentlicht.. Auf ihrem mittlerweile fünften Album sind die Musiker dem atmosphärischen Death Metal weiter treu geblieben und haben ihre unverkennbaren Trademarks ausgebaut.



Hier gibt es nun den Albumteaser:







Die Tracklist liest sich wie folgt:

01 Delusion

02 The Fall

03 Indoctrination

04 Faith...

05 Four Prophets

06 Swarm

07 Fear

08 Praise The End

09 Black Swans

10 A World Of Lies

11 Born To Decay