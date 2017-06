Die schwedischen Retro-Hardrocker von DEAD LORD haben die Aufnahmen zu ihrem neuen, bereits dritten Album, "In Ignorance We Trust", im Kasten und planen eine Veröffentlichung für den 25. August 2017 via Century Media Records, wie Adam Lindmark jüngst verlauten ließ.





DEAD LORD sind auch nach wie vor live unterwegs, u.a. hier:



24.06.2017 Zürich (Switzerland) - Wasteland Fest

29.06.2017 Madrid (Spain) - Wurlitzer Ballroom

30.06.2017 Oviedo (Spain) - Stone Fest

01.07.2017 Porto (Portugal) - Cave 45

02.07.2017 Lisbon (Portugal) - Stairway Club

14.07.2017 Balingen (Germany) - Bang Your Head Festival

15.07.2017 Liedolsheim (Germany) - Sunny Side Festival

16.07.2017 Lichtenvoorde (The Netherlands) - Zwarte Cross Festival

26.07.2017 München (Germany) - Free & Easy Festival

29.07.2017 Essen (Germany) - Nord Open Air [early show!]

29.07.2017 Rengsdorf (Germany) - Rock The Forest Festival

11.08.2017 Hinterschmiding (Germany) - Fast Open Air

12.08.2017 Königswusterhausen (Germany) - Bergfunk Open Air

12.08.2017 Plattenburg (Germany) - Aqua Maria Summer Festival

09.09.2017 Raismes (France) - Raismes Fest