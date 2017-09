Relapse Records werden ein Vinyl-Re-Issue des DEATH-Klassikers bzw. fünften Albums der Florida-Death Metal-Legende, "Individual Thought Patterns", veröffentlichen.



Der Re-Issue wird als (limitierte) Standard-LP und als (limitiertes) "Deluxe Doppel-LP-Boxset" erscheinen, letzteres mit dem remasterten Album und einer Bonus-LP mit ausgewählten, bislang unveröffentlichten Tracks der "Live in Germany - April 13th 1993"-Performance plus einem Studio-Outtake namens "The Exorcist". Die Box umfasst zusätzliches Artwork, diverse exklusive Vinylfarben, eine Slipmat und diverse Anstecker mit dem klassischen und dem modernen DEATH-Logo.



Das "Individual Thought Patterns"-Vinyl-Re-Issues soll am 20. Oktober 2017 via Relapse Records erscheinen und die Trackliste liest sich wie folgt:



LP 01:



01. Overactive Imagination

02. In Human Form

03. Jealousy

04. Trapped In A Corner

05. Mentally Blind

06. Individual Thought Patterns

07. Destiny

08. Out Of Touch

09. The Philosopher



LP 02:



01. Leprosy (Live in Germany - April 13th, 1993)

02. Suicide Machine (Live in Germany - April 13th, 1993)

03. Living Monstrosity (Live in Germany - April 13th, 1993)

04. Overactive Imagination (Live in Germany - April 13th, 1993

05. Flattening of Emotions (Live in Germany - April 13th, 1993)

06. Within The Mind (Live in Germany - April 13th, 1993)

07. Lack of Comprehension (Live in Germany - April 13th, 1993)

08. Zombie Ritual (Live in Germany - April 13th, 1993)

09. The Exorcist (Studio Outtake)