Die schwäbischen Groove Death Metaller von DEBAUCHERY wird im April und Mai zusammen mit VARG und MILKING THE GOATMACHINE auf "Wolfsfest Tour 2017" gehen.



Hier sind die Termine:



DEBAUCHERY live 2017:



27.01.2017 DE Nürnberg - Der Cult

28.01.2017 DE Brilon - Kump

18.03.2017 DE Andernach - JuZ Live Club

31.03.2017 DE Straßkirchen - Plutonium-Klub

15.04.2017 DE Bochum - Matrix*

16.04.2017 DE Stuttgart - LKA Longhorn*

21.04.2017 DE Leipzig - Hellraiser*

22.04.2017 DE München - Backstage*

29.04.2017 CH Pratteln - Z7*

05.05.2017 DE Berlin - Postbahnhof*

06.05.2017 DE Hamburg - Markthalle*

22.-24.06.2017 DE Gräfenhainichen - Ferropolis (With Full Force Open Air)

28.-29.07.2017 DE Ottobeuren - Schlichtenfest Open Air



*Wolfsfest w/ VARG, MILKING THE GOATMACHINE