Hier erneut die Termin zur laufenden Tournee von DEBAUCHERY vs. BLOOD GOD unter dem Motto "DEBAUCHERY vs. BLOOD GOD Tour 2016/2017":



19.11.2016 FR Bessancourt - Salle Paul Bonneville (Winter Rising Fest)

25.11.2016 DE Aalen - Rock It

26.11.2016 DE Donaueschingen - Delta Tau Chi

03.12.2016 DE Markneukirchen - Framus & Warwick Music Hall

04.12.2016 BE Mechelen - The Rocker

09.12.2016 DE Erfurt - From Hell

10.12.2016 DE Berlin - Blackland

16.12.2016 DE Oberhausen - ResonanzWerk

17.12.2016 DE Stuttgart - Keller Klub

23.12.2016 DE Leipzig - Hellraiser

30.12.2016 DE München - Backstage Halle

14.01.2017 DE Andernach - JuZ Live Club

27.01.2017 DE Nürnberg - Der Cult

31.03.2017 DE Straßkirchen - Plutonium-Klub

01.04.2017 DE Cunersdorf - TANKS MC Annaberg Clubhaus [nur BLOOD GOD]