DECADENCE, die schwedischen Thrash Metaller um Frontfrau Kitty Saric (a.k.a. Metallic Kitty), hat nun Lyric-Videos zu sämtlichen Songs auf ihrem fünften Langspieler, "Undergrounder", veröffentlicht.

Neben Kitty und Songwriter Kenneth Lantz ist Drummer Lawrence Dinamarca (NIGHTRAGE, CARNAL FORGE) neu mit an Bord.



"Undergrounder"-Trackliste:



01. The Inner Circle

02. Steam City

03. Underground

04. In Sickness And Health

05. Powerhouse

06. One More Fight

07. Manifesto

08. Always The More Extreme