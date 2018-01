Nachdem sich alle vier Mitglieder der polnischen Death Metaller DECAPITATED in den USA Anklagen wegen Vergewaltigung gegenübersahen, wurden die Anschuldigungen nun fallengelassen. Der Vorfall soll sich vor vier Monaten während der "Double Homicide"-Tour mit THY ART IS MURDER im Tourbus der Band nach ihrem Konzert in Spokane zugetragen haben.



Die Anwälte der Verteidigung hatten die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers von Anfang an bezweifelt, da die Frau bereits 2014 gegenüber der Polizei bezüglich erlittener Verletzungen gelogen hatte, ein Mitglied von THY ART IS MURDER als Zeuge zu Protokoll gab, dass sich die Frau ihre angeblich durch Gewaltanwendung zugezogenen Verletzungen beim Moshen in der ersten Reihe zugezogen hat und bereits der Polizist, der die Anzeige ursprünglich aufgenommen hatte, vermerkte: "Es gibt keinen hinreichenden Verdacht dafür, dass eine Vergewaltigung stattgefunden haben könnte."