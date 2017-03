Die britischen Hard Rock-Urgesteine DEEP PURPLE haben mit "All I Got Is You" ein neues Video veröffentlicht. Der Song wird sich auf ihrem kommenden Album "Infinite" befinden, das ab kommendem Freitag, dem 10. März, erhältlich sein wird.







01. Time For Bedlam

02. Hip Boots

03. All I've Got Is You

04. One Night In Vegas

05. Get Me Outta Here

06. The Surprising

07. Johnny's Band

08. On Top Of The World

09. Birds Of Prey

10. Roadhouse Blues