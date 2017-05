Die britisch-amerikanischen Hardrock-Veteranen von DEEP PURPLE haben eine Videoserie namens "About The Band" am Start, um ihr neues Studio-Album, "InFinite", zu bewerben.



"InFinite" wurde am 07. April 2017 via earMUSIC veröffentlicht, aufgenommen wurde im Februar 2016 in einem Studio in Nashville, Tennessee von und mit Produzent Bob Ezrin [u.a. KISS, PINK FLOYD, ALICE COOPER].



Das aktuelle DEEP PURPLE-Line-Up umfasst neben den Originalmitgliedern Roger Glover [Bass] und Drummer Ian Paice anno 2017 wieder Sänger Ian Gillan, Keyboarder Don Airey [als Ersatz für den verstorbenen Jon Lord] und Gitarist Steve Morse [als Ersatz für Ritchie Blackmore].