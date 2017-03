DEEZ NUTS präsentieren hier einen neuen Video-Clip zu dem Song "Discord", bei dem erneut Neal Walters Regie geführt und Hayley Adams produziert hat:







Nach "Binge / Purgatory" ist "Discord" bereits der zweite Track vom kommenden DEEZ NUTS-Album, "Binge & Purgatory", das am 07. April 2017 via Century Media veröffentlicht wird.



Hier der Clip für "Binge / Purgatory":



"Binge & Purgatory" wurde von DEEZ NUTS zusammen mit Andrew Neufeld (COMEBACK KID) produziert, Mix und Mastering stammen von Pete Rutcho (PARKWAY DRIVE).



DEEZ NUTS live w/ SUICIDE SILENCE:



19.03.17 (UK) Southampton - Engine Rooms

23.03.17 (UK) Bristol Marble - Factory

20.03.17 (UK) Manchester - Club Academy

22.03.17 (UK) Birmingham - O2 Academy 2

24.03.17 (UK) London - KOKO

21.03.17 (UK) Glasgow - Garage



Sommerfestivals:



16.-18.06.17 (FR) Clisson - Hellfest

22.-24.06.17 (DE) Gräfenhainichen - With Full Force Festival

04.-06.07.17 (CZ) Hradec Králové - Rock For People

06.-08.07.17 (ES) Viveiro - Resurrection Festival

