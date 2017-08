Laut Phil Collen von DEF LEPPARD planen die britischen Hardrocker für nächstes Jahr eine spezielle Tour, auf der ihr Klassikeralbum "Hysteria" komplett auf die Bühne gebracht werden soll.



Im August 2017 wurde "Hysteria" im Rahmen seines 30. Geburtstags ein Re-Issue zuteil, veröffentlicht via Bludgeon Riffola/Mercury/Ume als "Super Deluxe Edition", "Deluxe Version", "1-CD Vanilla Version", "2-LP Black Vinyl Version" und als limitierte "2-LP Colored Vinyl Version". Die Wiederveröffentlichung umfasst diverse B-Seiten und Live-Tracks, außerdem eine Audio-Version des Songs "In The Round In Your Face (Live)" erstmalig auf Tonträger.