Die britischen Hard Rocker DEF LEPPARD haben mit "Animal" und "Let's Go" zwei Ausschnitte aus ihrem kommenden Live-Album "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" veröffentlicht. Das Live-Package wird DVD+2CD sowie als Blu-ray+2CD via Eagle Rock Entertainment verfügbar gemacht [VÖ 10.02.2017].













Disc 1



01. Let's Go

02. Animal

03. Let It Go

04. Dangerous

05. Foolin'

06. Love Bites

07. Armaggeddon It

08. Rock On

09. Man Enough



Disc 2



01. Rocket

02. Bringin' On The Heartbreak

03. Switch 625

04. Medley: Hysteria / Heroes

05. Let's Get Rocked

06. Pour Some Sugar On Me

07. Rock Of Ages

08. Photograph