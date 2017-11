Laut Phil Collen, Gitarrist der britischen Hardrocker von DEF LEPPARD, hat die Band bereits das Songwriting für den Nachfolger zu ihrem noch aktuellen, selbstbetitelten Album von 2015 begonnen, seinerezit die erste Studio-LP seit "Songs From the Sparkle Lounge" von 2008.



DEF LEPPARD werkeln laut Collen bereits an drei neuen Songs und seien auch bereits am Aufnehmen von neuem Material.