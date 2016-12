DEF LEPPARDs Video zu dem Song "We Belong" kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Clip wird als Bonus auf der kommenden Konzert-DVD "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit", die am 10. Februar 2017 via Eagle Rock Entertainment auf DVD und Doppel-CD, als Blu-ray mit Doppel-CD und als Digital Video erhältlich sein wird, vertreten sein.



Aufgenommen wurde "We Belong" ursprünglich für das immer noch aktuelle, selbstbetitelte DEF LEPPARD-Album von 2015.

"And There Will Be A Next Time - Live From Detroit" wurde im "DTE Energy Music Theatre" in Clarkston, Michigan gefilmt und enthält als weiteren Bonus auch noch die offiziellen Musikvideos zu den Tracks "Let's Go", "Dangerous" und "Man Enough".



Hier die Trackliste zu "And There Will Be A Next Time - Live From Detroit":



Disc 01:



01. Let's Go

02. Animal

03. Let It Go

04. Dangerous

05. Foolin'

06. Love Bites

07. Armaggeddon It

08. Rock On

09. Man Enough



Disc 02:



01. Rocket

02. Bringin' On The Heartbreak

03. Switch 625

04. Medley: Hysteria / Heroes

05. Let's Get Rocked

06. Pour Some Sugar On Me

07. Rock Of Ages

08. Photograph