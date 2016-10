Die Florida-Death Metal-Veteranen von DEICIDE haben die Drum-Takes für ihr nächstes Studio-Album, das Anfang 2017 via Century Media erscheinen soll, bereits im Kasten.



Besondere Innovationen in Sachen Songwriting sind laut DEICIDE-Trommler Steve Asheim indes nicht zu befürchten, man habe "harte Riffs" geschrieben, nachdem man retrospektiv mit dem Songmaterial der letzten Scheibe, "In The Minds Of Evil", "nicht so glücklich" gewesen sei.