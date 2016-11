Die Florida-Death Metal-Veteranen von DEICIDE haben sich von ihrem langjährigen Gitarristen Jack Owen getrennt und in MONSTROSITY-Klampfer Mark English auch bereits Ersatz gefunden.



Owen ist einer der Mitbegründer von CANNIBAL CORPSE, hatte sich DEICIDE im Jahre 2004 angeschlossen und bei den letzten vier Studio-Alben, namentlich "The Stench Of Redemption" (2006), "Till Death Do Us Part" (2008), "To Hell With God" (2011) und "In The Minds Of Evil" (2013) mitgewirkt.



DEICIDE werkeln derzeit an ihrem nächsten Studio-Album, das Anfang 2017 via Century Media in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen soll.