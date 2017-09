Die holländischen Symphonic Metaller DELAIN werden am 27. Oktober eine Live-DVD bzw. -Bluray mit dem Titel "A Decade Of Delain: Live At Paradiso" veröffentlichen. Während des aufgezeichneten Konzertes wurden DELAIN u.a. von Alissa White-Gluz [ARCH ENEMY], Liv Kristine und Burton C. Bell [FEAR FACTORY] unterstützt. Hier die Tracklist:



01. Intro [The Monarch]

02. Hands Of Gold [Feat. Alissa White-Gluz]

03. Suckerpunch

04. The Glory And The Scum

05. Get The Devil Out Of Me

06. Army Of Dolls

07. The Hurricane

08. April Rain

09. Where Is The Blood [Feat. Burton C. Bell]

10. Here Come The Vultures

11. Fire With Fire

12. The Tragedy Of The Commons [Feat. Alissa White-Gluz]

13. Danse Macabre

14. Sleepwalkers Dream [Feat. Rob van der Loo, Sander Zoer und Guus Eikens]

15. Your Body Is A Battleground [Feat. Marco Hietala]

16. Stay Forever

17. See Me In Shadow [Feat. Liv Kristine and Elianne Anemaat]

18. The Gathering

19. Pristine [eat. George Oosthoek]

20. Mother Machine

21. Sing To Me [Feat. Marco Hietala]

22. Don´t Let Go

23. We Are The Others