Die neuseeländischen Black Metaller DEMONIAC werden ihre Demos "The Birth Of Diabolic Blood" und "Rehearsal 13/7/93" als LP, CD sowie in digitaler Form am 30. März 2018 re-releasen.



Tracklists:



"The Birth Of Diabolic Blood" Demo:



The Birth of Diabolic Blood

Dormant Entity

Satanael

Moonblood



"Rehearsal 13/7/93" Demo:



Rape the angel

Possessed by Asmodeus

Dormant Entity

Satanael

13 Demons