Die schwedischen Death Metaller von DERANGED werden ihr neuntes Full Length-Album, "Struck By A Murderous Siege", das erste für ihr neues Label Agonia Records, am 28. Oktober 2016 in den Handel bringen.

Der Nachfolger zu "Cut Carve Rip Serve" von 2014 wurde im "Berno Studio" [u.a. AMON AMARTH, THE CROWN, WITCHERY] im schwedischen Malmö aufgenommen und das Cover-Artwork stammt von Mike Hrubovcak [u.a. GRAVE, SIX FEET UNDER, SINISTER].



"Struck By A Murderous Siege"-Trackliste:



01. The Frail Illusion Of Osteology

02. Hello From The Gutters

03. Reverent Decomposition

04. Shivers Down Your Broken Spine

05. Cold Icy Hands

06. Struck By A Murderous Siege

07. Toy Box Torture Chamber

08. Undead Instrument By Grim Ascendancy