DEREK SMALLS, bekannt als Bassist der Heavy Metal-Titanen SPINAL TAP, wird am 13. April ein Solo-Album mit dem Titel "Smalls Change [Meditations Upon Ageing]" veröffentlichen. Dabei begrüßt der Mann eine ganze Reihe an Prominenten Gastmusikern:



01. Openture - Derek with The Hungarian Studio Orchestra



02. Rock 'N' Roll Transplant - with Steve Lukather [Guitar, TOTO], Drum legends Jim Keltner [George Harrison] And Chad Smith [RED HOT CHILI PEPPERS]



03. Butt Call - With Phil X [Guitar, BON JOVI] And Taylor Hawkins [Drums, FOO FIGHTERS]



04. Smalls Change - With The Hungarian Studio Orchestra, Judith Owen [Vocals], Danny Kortchmar [Guitar, Don Henley] And Russ Kunkel [Drums, James Taylor]



05. Memo To Willie - With Donald Fagen [Vocals], Jeff "Skunk" Baxter And Larry Carlton [Guitars, STEELY DAN] And The Snarky Puppy Horns



06. It Don't Get Old - With Peter Frampton [Guitar, Vocals] And Waddy Wachtel [Guitar, Keith Richards]



07. Complete Faith - Wth The Hungarian Studio Orchestra



08. Faith No More - With The Hungarian Studio Orchestra And Todd Sucherman [Drums, STYX]



09. Gimme Some [More] Money - With Paul Shaffer [Piano And Organ], Waddy Wachtel [Guitar] And David Crosby [Vocals]



10. MRI - With Dweezil Zappa [Guitars]



11. Hell Toupee - With The Hungarian Studio Orchestra



12. Gummin the Gash - With Steve Vai [Guitar], Gregg Bisonnette [Drums, Ringo Starr] And Jane Lynch [Vocals]



13. She Puts The Bitch In Obituary - With Richard Thompson [Guitar) And Jane Lynch [Vocals]



14. When Men Did Rock - With Michael League [Bass], Joe Satriani [Guitar], Rick Wakeman [Keyboards] And The Hungarian Studio Orchestra