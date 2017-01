DESERTED FEAR haben ein neues Video zu dem Track „Open Their Gates" veröffentlicht, das von ihrem kommenden Album, „Dead Shores Rising", stammt.



Die Band kommentiert: "Während Ihr Euch gerade den Arsch abfriert, schwelgen wir noch in Erinnerung an unseren letzten Sommer. Gerne lassen wir Euch mit dem neuen Video an unserem Ausflug ins Grüne teilhaben und helfen Euch damit vielleicht ein bisschen die winterlichen Temperaturen zu vergessen. Es ging ziemlich heiß her und manchmal kommt es anders als man denkt, aber seht einfach selbst. Eins ist jedenfalls sicher, der nächste Sommer kommt bestimmt! So und jetzt viel Spaß mit 'Open Their Gates', Freunde!"



"Dead Shores Rising" wird am 27. Januar 2017 über Century Media Records veröffentlicht und wird als "Special Edition"-Digipak, Gatefold-LP und als digitales Album erhältlich sein. Der Digipak enthält neben einem Patch und einem ersten Bonustrack einen weiteren zusätzlichen Song, zu dem kein Geringerer als Tomas Lindberg (AT THE GATES) seinen Gastgesang beigesteuert hat. Das Vinyl enthält ein LP-Booklet und ein Poster.



DESERTED FEAR live:



"Dead Shores Rising"-Release Shows:



27.01.2017 Jena (Germany) – F-Haus*

28.01.2017 Trier (Germany) – Exhaus**

29.01.2017 Essen (Germany) – Turock*



* with Desaster & Rogash

** with Desaster & Torment Of Souls



25.02.2017 Kaufbeuren (Germany) – Karthalle

10.03.2017 Wiesbaden (Germany) – Schlachthof*

15.04.2017 München (Germany) – Backstage Dark Easter Metal Meeting

20.04.2017 Nürnberg (Germany) – Z-Bau Galerie**

21.04.2017 Hannover (Germany) – Bei Chez Heinz**

22.04.2017 Hamburg (Germany) – Knust**

23.04.2017 Berlin (Germany) – Lido**

28.04.2017 Saarbrücken (Germany) – Garage**

29.04.2017 Stuttgart (Germany) – Universum**

30.04.2017 Pratteln (Switzerland) – Z7**

01.05.2017 Bern (Switzerland) – ISC**



* with HEAVEN SHALL BURN

** with MANTAR, DEATHRITE



23.06.2017 Protzen (Germany) – Protzen Open Air

06.-08.07.2017 Ballenstedt (Germany) – Rock Harz Open Air

21.-22.07.2017 Bertingen (Germany) – Rock unter den Eichen

09.-12.08.2017 Festung Josefov (Czech Republic) – Brutal Assault

29.-30.09.2017 St. Pölten (Austria) – Freiraum, STP Metalweekend