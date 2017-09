DESERTED FEAR DESERTED FEAR haben eine unterhaltsame Tourdoku zusammengestellt.

Die Band dazu:

"Ende April waren wir auf Tour durch Deutschland und die Schweiz. Als Fan fragt man sich ja immer was hinter der Bühne so passiert, deshalb haben wir unseren Kumpel Vincent (vollvincent.com) in den Bus gepackt, der uns mit der Kamera begleitet hat. Erfahrt nun wie wichtig gutes Essen, ein kühles Bier und eine heiße Dusche danach für eine gute Show sind und was Hanno von Mantar dazu zu sagen hat!"







Außerdem feiern DESERTED FEAR am 22.09. ihr „10 Jahre DESERTED FEAR!“ Jubiläum.





Wann? Freitag den 22.09.2017 um 19 Uhr



Wo? From Hell, Flughafenstraße 41, 99092 Erfurt