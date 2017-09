Der Produzent und Gitarrist Waldemar Sorychta [u.a. GRIP INC., LACUNA COIL, MOONSPELL, SAMAEL] hat die deutschen Technical Thrash Metaller von DESPAIR reaktiviert.

Mit von der Partie bei der aktuellen Inkarnation seiner Band sind der ex-MORGOTH-Shouter Marc Grewe, Original-DESPAIR-Drummer Markus "Makka" Freiwald [SODOM] und der neue Bassist Marius Ickert.



DESPAIR legen derzeit im Studio letzte Hand an eine überarbeitete Version des Banddebüts, "History Of Hate", das ursprünglich 1988 erschienen war, wobei die Songs der Original-LP neu arrangiert und mit neuen Lyrics von Grewe versehen wurden.



DESPAIR werden ihr Reunion-Debüt Anfang Dezember beim anstehenden "Ruhrpott Metal Meeting" in Oberhausen bestreiten.



DESPAIR waren seinerzeit die erste Band, die eine LP via des damals noch jungen Century Media-Labels veröffentlicht hat, wobei bei "History Of Hate" Labelgründer Robert Kampf die Leadvocals bestritten hatte.