Die Australier von DESTRÖYER 666 werden eine neue EP namens "Call Of The Wild" am 23. Februar 2018 via Season Of Mist veröffentlichen.



Die EP umfasst drei neue Songs und eine Neu-Aufnahme des Bandklassikers "Trialed by Fire" bzw. die "Call Of The Wild"-Trackliste liest sich konkret wie folgt:



01. Violence Is Golden (4:30)

02. Stone By Stone (3:37)

03. Call Of The Wild (4:46)

04. Trialed By Fire (7:02)



Der "Call Of The Wild"-Titeltrack kann hier gestreamt werden:













DESTRÖYER 666 ist:



KK - Guitar, Vocals

Ro - Guitar, Vocals

Felipe - Bass

Perra - Drums