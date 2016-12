DESTRAGE wurden von PERIPHERY auf ihre nächstes Frühjahr stattfindende 'European Unrest Tour' eingeladen. Als special guests werden noch THE CONTORTIONIST mit dabeisein!



"European Unrest Tour"

PERIPHERY

+ THE CONTORTIONIST

+ DESTRAGE

02/05/17 DE - Wiesbaden - Schlachthof

03/05/17 CH - Lausanne - Les Docks

05/05/17 IT - Milan - Santeria Club

06/05/17 IT - Bologna - Zona Roveri

07/05/17 AT - Wien - Szene

08/05/17 DE - Berlin - Lido

09/05/17 DK - Copenhagen - Pumpehuset

11/05/17 FI - Helsinki - Tavastia

13/05/17 SE - Stockholm - Klubben

14/05/17 NO - Oslo - Vulcan Arena

16/05/17 DE - Hamburg - Markthalle

17/05/17 DE - Köln- Essigfabrik

18/05/17 BE - Antwerp - Trix

19/05/17 UK - Manchester - O2 Ritz

20/05/17 UK - London - O2Forum

21/05/17 FR - Paris - Trabendo

23/05/17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

24/05/17 FR - Toulouse - Connexion

25/05/17 FR - Lyon - CCO

26/05/17 LU - Esch-Sur-Alzette - Rockhal

27/05/17 NL - Nijmegen - Doornrosje