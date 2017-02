Die einheimischen Thrash Metal-Urgesteine DESTRUCTION haben über Pledge Music eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Selbige soll ihr "Best Of"-Album "Thrash Anthems II" finanzieren. Der Nachfolger zum 2007 erschienenen "Thrash Anthems" soll einmal mehr neu aufgenommene Versionen von DESTRUCTION-Klassikern enthalten, darunter "United By Hatred", "Confused Mind" und "The Ritual".