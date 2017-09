Die Teutonen-Thrasher DESTRUCTION werden am 10. November den Nachfolger ihres mit neu aufgenommenen Band-Klassiker gefüllten Best-Ofs "Thrash Anthems" via Nuclear Blast veröffentlichen. "Thrash Anthems II" wird einmal mehr neu eingespielte Versionen aus dem Repertoire an DESTRUCTION-Klassikern enthalten:



01. Confused Mind

02. Black Mass

03. Frontbeast

04. Dissatisfied Existence

05. United By Hatred

06. The Ritual

07. Black Death

08. The Antichrist

09. Confound Games

10. Ripping You Off Blind

11. Satan`s Vengeance

12. Holiday in Cambodia [DEAD KENNEDYS-Cover]