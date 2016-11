Nach einem ersten Abschnitt im September/Oktober 2016 kehren die deutschen Thrasher DESTRUCTION Anfang 2017 für den zweiten Teil ihrer »Europe Under Attack«-Tour zurück!



Die brasilianischen Thrasherinnen NERVOSA werden dabei erneut als Support fungieren. Weitere Details folgen in Kürze, alle bislang bestätigten Termine gibt es unten!



Frontmann Schmier kommentiert:

„Es ist Zeit für „EUROPE UNTER ATTACK PART 2" im guten alten Europa! Nach dem erfolgreichen ersten Teil haben uns viele Fans aus Angst geschrieben, wir hätten sie vergessen: NO WAY! Der zweite Teil wird viele Länder beinhalten, in denen wir in der ersten Hälfte der Tour noch nicht gespielt haben! Wir werden erneut mit NERVOSA aus Brasilien spielen, weil sie JEDE Nacht die Menge zum Toben gebracht haben, weil sie Freunde von uns sind und perfekt auf jedes THRASH-Billing passen! Wir werden endlich wieder in einigen Länder und Städten spielen, in denen wir schon eine ganze Weile nicht mehr waren - deshalb sind wir total unter Strom und freuen uns sehr darauf! Also bis bald in einem wilden Moshpit, we will CURSE THE GODS together again... FUCK YEAH!"



»Europe Under Attack 2017«

w/ NERVOSA + guest

11.01. D Freiburg - Crash

12.01. D Osnabrueck - Bastard Club

13.01. D Berlin - Slaughterhouse (Rotten And Poor Stage Kill)

14.01. S Stockholm – En Arena

15.01. S Gothenburg – Sticky Fingers

17.01. FIN Tampere Klubi

18.01. FIN Helsinki - Tavastia

19.01. EST Tallinn - Rockclub Tapper

20.01. LV Riga - Melna Piektdiena

21.01. PL Gdansk - B90

22.01. PL Warsaw - Progresja

23.01. PL Poznan U Bazyla

24.01. PL Katowice - Mega Club

25.01. A Vienna - Viper Room

26.01. SK Kosice - Colosseum

27.01. D Leipzig - Hellraiser

28.01. D Wolfsburg - Kulturzentrum Hallenbad (Break Your Neck)

29.01. SK Nitra - Frankie Rock Club

30.01. H Budapest - Dürer Kert

31.01. RO Bucharest - Club Fabrica

01.02. BG Sofia - Mixtape 5

02.02. TBA

03.02. I Bari – Karisma Hall

04.02. I Rome – Orion Club

05.02. I Florence – Cycle Club

06.02. CH Solothurn - Kofmehl





Weitere DESTRUCTION-Termine:



16.12. NL Eindhoven - Effenaar

22.03. SLO Bohinj - Winter Days Of Metal

23. - 26.03. UK Pwllheli - Hammerfest