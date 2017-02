Die norwegischen Doom Rocker DEVIL melden sich mit ihrem dritten Album zurück: "To The Gallows" wird am 21. April 2017 via Soulseller Records veröffentlicht.



Den Titeltrack und Impressionen aus dem Studio gibt es hier:







Der Nachfolger zu "Gather The Sinners" (2013) wurde in Zusammenarbeit mit Stein Roger Sund in den "Black Dimension Studios" produziert und die Tracklist liest sich wie folgt:



01. To The Gallows

02. Trenches

03. Dead Body Arise

04. Regulators

05. Reaper's Shadow

06. Peasants & Pitchforks

07. Jumping Off The Edge Of Time

08. David & Goliath

09. Cemetery Still