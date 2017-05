Die kalifornischen Metaller von DEVILDRIVER planen die Veröffentlichung eines "Outlaw Country"-Coveralbums mit dem Titel "Outlaws Till The End", das Anfang 2018 in den Länden stehen soll.



Laut Frontmann Dez Fafara [COAL CHAMBER] soll die Scheibe ganze 13 Songs umfassen, u.a. Coverversionen von Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings und Johnny Paycheck. Produziert von Steve Evetts soll die kommende LP auch noch diverse Gastmusiker, u.a. von Glenn DANZIG, LAMB OF GOD-Sänger Randy Blythe, GItarrist John 5 [u.a. ROB ZOMBIE] und Mark Morton [ebenfalls LAMB OF GOD] aufbieten.



DEVILDRIVERs immer noch aktuelles Album, "Trust No One", wurde im Mai 2016 via Napalm Records veröffentlicht.