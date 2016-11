Das neue DEVILMENT-Album »Devilment II: The Mephisto Waltzes« erscheint am 18. November über Nuclear Blast Entertainment.





Heute veröffentlicht die Band ein animiertes Lyric Video zur dritten Single 'Full Dark, No Stars' (animiert von Sophie Bedborough https://rattledmachine.carbonmade.com/ und geschnitten von Sam Scott-Hunter)









DEVILMENT haben erst kürzlich eine ausgedehnte UK-Tour angekündigt, die im Dezember starten wird:



DEVILMENT live

Dec 6th – Colchester, Arts Centre

Dec 7th – Nottingham, Rock City Basement

Dec 9th – Stoke, Sugarmill

Dec 10th – London, Boston Music Room

Dec 11th – Norwich, Waterfront

Dec 13th – Glasgow, Stereo

Dec 14th – Newcastle, Think Tank

Dec 15th – Wolverhampton, Slade Rooms

Dec 16th – Leeds, Key Club

Dec 18th – Reading, Sub 89

Dec 19th – Southampton, Engine Rooms



DEVILMENT sind:

Dani Filth - Vocals

Colin Parks - Lead Guitar

Nick Johnson - Bass

Matt Alston - Drums

Lauren Francis - Keyboards & Vocals