DEVILMENT, die britische Band um den notorischen CRADLE OF FILTH-Frontmann Dani Filth, wird ihr zweites Album, "II: The Mephisto Waltzes", am 18. November 2016 via Nuclear Blast Entertainment in den gut sortierten Tonträgerhandel bringen.



Das offizielle Lyric-Video zu dem neuen Song "Under The Thunder", der von "II: The Mephisto Waltzes" stammt, kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Nachfolger zu "The Great And Secret Show" von 2014 wurde mit Lauren Francis [Keyboards und Gesang], Gitarrist Colin Parks, Basser Nick Johnson und dem neuen Drummer Matt Alston eingespielt.

Das Artwork stammt von Elena Vizerskayaaka Kassandra, die Illustrationen von Dan Goldsworthy [u.a. HELL, XENTRIX, GLORYHAMMER, SYLOSIS] und produziert, aufgenommen und gemixt wurde "II: The Mephisto Waltzes" in den "Grindstone Studios" von und mit Scott Atkins [u.a. CRADLE OF FILTH, BEHEMOTH, SYLOSIS, SAVAGE MESSIAH] zwischen März und Juli 2016.