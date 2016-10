Das deutsch-niederländische Abrisskomanndo DEW-SCENTED wird im März 2017 als Direktsupport von FLOTSAM AND JETSAM auf große Europatour gehen, eröffnen werden jeden Abend IZEGRIM.



FLOTSAM AND JETSAM w/ DEW-SCENTED und IZEGRIM:



23/03/17 DE - Strasskirchen, Plutonium

24/03/17 SI - Bohinj, Winter Days Of Metal

25/03/17 IT - Cagliari, Fabrik (FLOTSAM AND JETSAM only)

25/03/17 IT - Parma, Titty Twister (DEW-SCENTED, IZEGRIM only)

26/03/17 CH - Zürich, Dynamo

27/03/17 FR - Paris, Petit Bain

28/03/17 FR - Nantes, Ferrailleur

29/03/17 BE - Deinze, Elpee

30/03/17 DE - Osnabrück, Bastard Club

31/03/17 NL - Arnhem, Willemeen

01/04/17 NL - Nijverdal, Cult Art

02/04/17 NL - Rotterdam, Baroeg

03/04/17 DE - Berlin, Cassiopeia

04/04/17 CZ - Ostrava, Barrak Music Club

06/04/17 PL - Krakow, Zascianek

07/04/17 HU - Budapest, Showbarlang

08/04/17 AT - Wien, Vienna Metal Meeting