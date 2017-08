Heute veröffentlichen DIABLO BLVD das Gitarrenplaythrough-Video von Tim Bekaert zum Song 'Sing From The Gallows' exklusiv nur auf Guitar World.



Zu sehen gibt es das Video hier





DIABLO BLVD Frontmann Alex Agnew kommentiert das Album:

"Wir haben fast ein Jahr damit verbracht, das Album zu schreiben und uns um die Pre-Produktion zu kümmern. Die Aufnahmen selbst haben gerade mal einen Monat gedauert. Wir hatten eine genaue Vorstellung davon, wie das Album klingen sollte, und wollten uns an unsere ursprüngliche Idee halten, ein Album mit dunkler und leicht aggressiver und trotzdem stimmungsvoller Atmosphäre zu kreieren. Die Tatsache, dass wir momentan in sehr turbulenten Zeiten leben (politisch, wie auch sozial und wirtschaftlich) hat ebenfalls Einflüsse auf unseren Sound und die Lyrics genommen. Eine Jahrtausendwende bedeutet normalerweise auch Veränderung und Umbruch, doch momentan fühlt es sich eher so an, als ob unsere Welt nur den Atem anhält um sich schon bald in das Unbekannte zu stürzen. Das ist »Zero Hour«!"



Dies sind alle Live-Termine von DIABLO BLVD:



20.08. A Dornbirn - Conrad Sohm*

22.08. CZ Prague - Futurum*

23.08. D Leipzig - Werk2*

24.08. D Berlin - Huxley's Neue Welt*

23.09. B Antwerp - Trix

14.10. UK Bournemouth - The Anvil

15.10. UK London - The Black Heart

17.10. CH Wetzikon - Hall of Fame

18.10. D Munich - Backstage Club

19.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D Berlin - Privatclub

21.10. D Hamburg - Marx

24.10. NL Nijmegen - Merleyn

25.10. NL Amsterdam - Melkweg

26.10. D Cologne - Jungle *NEW VENUE*

27.10. D Stuttgart - Keller Klub

28.10. D Weinheim - Café Central