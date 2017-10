Die belgischen Dark Rocker DIABLO BLVD begeben sich Ende dieser Woche auf große Europa-Tour um bei insgesamt 20 Shows ihr neues Album »Zero Hour« zu präsentieren! Im zweiten Teil dieser Tour werden sie als Support von WEDNESDAY 13 für Euch die Bühne rocken.



14.10. UK Bournemouth - The Anvil

15.10. UK London - The Black Heart

17.10. CH Wetzikon - Hall of Fame

18.10. D Munich - Backstage Club

19.10. D Leipzig - Hellraiser

20.10. D Berlin - Privatclub

21.10. D Hamburg - Marx

24.10. NL Nijmegen - Merleyn

25.10. NL Amsterdam - Melkweg

26.10. D Cologne – Jungle

28.10. D Weinheim - Café Central

02.11. D Berlin – Bi Nuu*

03.11. D Hamburg – Headcrash*

04.11. D Dresden – Beatpol*

05.11. CZ Prague – Rock Café*

07.11. AT Vienna – Chelsea*

08.11. D München – Hansa 39*

09.11. D Stuttgart – Kellerklub*

10.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee - Metal Hammer Paradise

12.11. CH Zürich – Werk 21*

13.11. D Dortmund – FZW Club*

14.11. D Wiesbaden - Schlachthof*

*Support von WEDNESDAY 13