Die NWOBHM-Legende DIAMOND HEAD hat einen Managementdeal mit "Thrashville Management" unter Dach und Fach gebracht.



Thrashville ist die Management-Agentur von MEGADETH-Mainman Dave Mustaine und seinem Sohn Justis Mustaine in Kooperation mit Danny Nozell, bei der u.a. auch VIMIC [um ex-SLIPKNOT-Drummer Joey Jordison] unter Vertrag sind.



DIAMOND HEADs immer noch aktuelles, selbstbetiteltes Album wurde im Juni 2016 via Dissonance Productions veröffentlicht.

Derzeit werkelt die Band an einem neuen Studio-Album, das nächstes Jahr erscheinen soll.