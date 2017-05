Die NWOBHM-Legenden DIAMOND HEAD haben ein Video zu ihrem Song "Diamonds" veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem nach wie vor aktuellsten Album von 2016, das schlicht den Bandnamen trägt.











01. Bones

02. Shout At The Devil

03. Set My Soul On Fire

04. See You Rise

05. All The Reasons You Live

06. Wizards Sleeve

07. Our Time Is Now

08. Speed

09. Blood On My Hands

10. Diamonds

11. Silence