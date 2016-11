Hamburgs Melodic-Hardcore-Hoffnung DIE HEART macht ernst. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach den Aufnahmen zu ihrer Debüt-EP "All For One" kehren die Jungs ins Studio zurück.



Aktuell ist das Quartett schwer mit den Aufnahmen zu ihrem Debütalbum im Hafenklang-Studio unter der Leitung von Marc Schettler beschäftigt. Geplant ist die Fertigstellung des Albums ebenso wie die Veröffentlichung für das Frühjahr 2017. Weitere und detaillierte Infos zum ersten DIE HEART-Album sollen zeitnah folgen.



Hier noch ein paar Tourdaten:



09.12. Hamburg – Logo

10.12. Castrop-Rauxel – Trafo

11.12. Hannover – Bei Chez Heinz