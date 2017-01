Die norwegischen Symphonic Black Metaller von DIMMU BORGIR haben die "Schola Cantorum", einen der führenden Kammerchöre ihres Heimatlandes, als Gastsängerensemble für ihr kommendes Allbum, das Ende 2017 via Nuclear Blast erscheinen soll, gebucht.



Zunächst werden DIMMU BORGIR die Doppel-Live-DVD "Forces Of The Northern Night" am 14. April 2017 ebenfalls via Nuclear Blast in den Handel bringen: enthalten sind zwei Live-Sets, nämlich zum Einen eine Show in Oslo, zusammen mit dem "Norwegian Radio Orchestra" und "einem bombastischen Chor" und zjum Anderen ihr kompletter Gig beim "Wacken Open Air"-Festival aus dem Jahre 2012, zusätzlich ist auf "Forces Of The Northern Night" auch noch eine Banddokumentation als Bonus enthalten.