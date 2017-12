Ehe die Dark- bzw. Black Metaller DIMMU BORGIR im kommenden Frühjahr ein neues Album veröffentlichen werden, legt die Truppe ihre frühen Klassiker auf Vinyl neu auf. Hier die Termine:





Folgende Alben werden am 22. Dezember veröffentlicht:



* "Death Cult Armageddon" [2 LP black Vinyl]

* "Death Cult Armageddon" [2 LP silver - mailorder exclusive!]

* "For All Tid" [2 LP black Vinyl]

* "For All Tid" [2 LP orange Vinyl]

* "Enthrone Darkness Triumphant" [black Vinyl]



Folgende Alben werden am 23. Februar veröffentlicht:



* "Spiritual Black Dimensions" [black Vinyl]

* "Spiritual Black Dimensions" [mint vinyl - mailorder exclusive!]

* "Puritanical Euphoric Misanthropia" [2 LP black Vinyl]

* "Puritanical Euphoric Misanthropia" [2 LP blue vinyl - mailorder exclusive!]

* "Stormblåst" [LP + 7'' EP, black Vinyl]

* "Stormblåst" [LP + 7'' EP, clear vinyl - mailorder exclusive!]