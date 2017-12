Die norwegischen Symphonic Black Metaller von DIMMU BORGIR werden einen neuen Song, "Interdimensional Summit", am 23. Februar 2018 als 7''-Vinyl-EP veröffentlichen, auf der B-Seite wird eine Live-Version des Songs "Puritania", aufgenommen in Oslo, vertreten sein.



"Interdimensional Summit" stammt vom kommenden DIMMU BORGIR-Album, das im Frühjahr 2018 via Nuclear Blast veröffentlicht werden wird.