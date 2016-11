Laut Wendy Dio, der Witwe und ehemaligen Managerin von Heavy Metal-Legende Ronnie James DIO, schlummert in den Archiven noch diverse unveröffentlichte Musik ihres verstorbenen Mannes, die "in der nächsten Zeit" via Rhino veröffentlicht werden soll.



Im Juli 2016 war "A Decade Of Dio: 1983-1993" veröffentlicht worden, eine remasterte Sammlung der ersten sechs DIO-Alben, namentlich "Holy Diver" (1983), "The Last In Line" (1984), "Sacred Heart" (1985), "Dream Evil" (1987), "Lock Up The Wolves" (1990) und "Strange Highways" (1993).