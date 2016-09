Am letzten Freitag, den 16. September 2016, hat Udo DIRKSCHNEIDER in Berlin bei den diesjährigen "Metal Hammer Awards" den "Maximum Metal Award" gewonnen, der u.a. auch schon an James Hetfield von METALLICA verliehen wurde und der "German Tank" freut sich: "Es ist eine große Ehre für mich, diesen Award zu erhalten. Und obwohl er wie eine Auszeichnung für das Lebenswerk anmuten mag, möchte ich alle wissen lassen, dass ich, bzw. wir, fernab von einem Ende sind. Im Gegenteil, es geht gerade erst richtig los. Freut euch auf 2017, was ein weiteres großartiges Jahr für uns werden wird. Danke an euch alle da draussen!"

Das neue DIRKSCHNEIDER-Live-Album,"Live - Back To The Roots", welches 25 Live-Songs der aktuellen gleichnamigen und sensationell erfolgreichen Tour enthält, auf der die DIRKSCHNEIDER-/U.D.O.-Band ausschließlich Stücke aus seiner Zeit als Sänger von ACCEPT darbietet, wird am 28. Oktober 2016 als Doppel-CD-Digipak und Gatefold-Triple-Vinyl in vier verschiedenen Farben erscheinen.