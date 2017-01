Laut ex-ACCEPT und seitdem U.D.O.- bzw. nunmehr auch DIRKSCHNEIDER-Frontmann Udo Dirkschneider könne sich die laufende "Back To The Roots - Farewell To ACCEPT"-Tour noch eine ganze Weile hinziehen, falls das Publikumsinteresse weiter anhält.

Aktuell sei die Tour bis Anfang Februar 2017 geplant, dann werde kurz pausiert und anschließend an einer neuen U.D.O.-LP gearbeitet.



DIRKSCHNEIDER haben ein Live-Album, "Live - Back To The Roots", am 28. Oktober 2016 via AFM Records, aufgenommen am 02. April 2016 im "Kaminwerk" in Memmingen, veröffentlicht.



DIRKSCHNEIDER-Touring-Line-Up:



Udo Dirkschneider - Vocals

Sven Dirkschneider - Drums

Fitty Wienhold - Bass

Andrey Smirnov - Guitar

Kasperi Heikkinen - Guitar