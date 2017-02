Die deutschen Death Metaller von DISBELIEF werden ihr neues Album, "The Symbol Of Death", am 21. April 2017 via Listenable Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Aufgenommen wurde der Nachfolge zu "Heal" von 2010 bei "Rombado Recordings" in Essen, das Artwork stammt von Eliran Kantor [u.a. TESTAMENT, HATEBREED, SOULFLY, KATAKLYSM].



DISBELIEF 2017 sind::



Karsten "Jagger" Jäger - Vocals

Jochen "Joe" Trunk - Bass

Alexander "Alex" Hagenauer - Guitar

David "Dave" Renner - Guitar

Fabian "Fab" Regmann - Drums