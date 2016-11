DISBELIEF haben einen Plattendeal mit dem französischen Label Listenable unter Dach und Fach gebracht und werden dort im Frühjahr 2017 ein neues Album veröffentlichen.



Line-Up:



Karsten “Jagger” Jäger – Vocals [MORGOTH]

Jochen “Joe” Trunk – Bass

Alexander „Alex“ Hagenauer – Guitar

David „Dave“ Renner – Guitar

Fabian „Fab“ Regmann – Drums



Diskografie:



Disbelief (1997, Grind Syndicate Media)

Infected (1998, Grind Syndicate Media)

Worst Enemy (2001, Massacre Records, licensed from GSM)

Shine (2002, Massacre Records, licensed from GSM)

Spreading the Rage (2003, Massacre Records, licensed from GSM)

66Sick (2005, Nuclear Blast)

Navigator (2007, Massacre Records)

Protected Hell (2009, Massacre Records)[1]

Heal (2010, Massacre Records)